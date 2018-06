Elazığ’da bayram yoğunluğu

Bayrama hazırlanan vatandaşlar, kapalı çarşıda bayram şekeri, orcik, pestil gibi ürünler alırken Şira meydanından ise bayramlık kıyafet alıyor. Ramazanın ardından bayramında bereketi ile geldiğini dile getiren esnaflar, yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

Bayram alışverişinin yoğun geçtiğini belirten tuhafiyecilerden Suat Özkara, “Buralar giyim üzerine yoğunlaşmış yerler. O yüzden buraya her kesim geliyor. Her kesime ve kültüre hitap edebiliyoruz. İlçelerden ve merkez köylerden vatandaşlar geliyor. Bizde esnaflar olarak elimizden geldiğince ilgilenmeye çalışıyoruz. Her kesimin kültürüne göre kıyafetlerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bayram alışverişleri iyi gidiyor. Allah herkese hayırlı ticaret yapmayı nasip etsin” dedi.

Bayram haftasında kapalı çarşının kalabalık olduğunu aktaran kapalı çarşı esnaflarından Mustafa Köse ise, “Bu hafta bayağı kalabalık oldu. Genelde ceviz, nişasta, un, baklavalık malzemeler daha çok satılıyor. Birde dışarıya gidecek olanlar hediyelik olarak orcik, pekmez, pestil ve hediyelik paketler alıyorlar. Her bayram olduğu gibi bu bayramda bereketiyle geliyor. Allah insanlara yardım ediyor” diye konuştu.

Çok güzel bir satış olduğunu dile getiren esnaflarından Mustafa Sesli ise “Şekerler 5 liradan başlıyor 65 TL’ye kadar mevcut. İşler yoğun. Hem seçim hem bayram telaşesi olarak yoğunluk yaşıyoruz. Tarihi kapalı çarşı olduğu için biraz daha yoğun” şeklinde ifade etti.

Vatandaşlarda, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram içinde alış veriş yaptıklarını aktardı.