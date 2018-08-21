Elazığ’da bayramlaşma töreni

Kurban Bayramının ilk günü Valilik tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Valilikte yapılan bayramlaşmaya, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın yanı sıra , 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tolga Ağar, Şermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Necip Çakırcıoğlu, Şehit Fethi Sekin’in Babası Mehmet Zeki Sekin ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program protokolün vatandaşlarla bayramlaşması ile sona erdi.