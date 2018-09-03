Belediye tarafından 6 ay önce Dünya Kadınlar gününde Nailbey Mahallesinde hizmete açılan Kadın Yaşam Merkezi, kadınlara bir çok olanak sağlıyor. Aylık yaklaşık 2 bin kadın, merkezde , takı tasarım, hediyelik eşya, magnet ve ebru gibi kurslarla boş zamanlarını değerlendirip sanat öğreniyor. Merkezde uzman eğitimciler tarafından verilen beden dili, diksiyon, motivasyon, aile içi iletişim gibi çeşitli seminerlere katılan kadınlar, kendilerini geliştirebilme fırsatı elde ediyor. Merkeze gelen kadınların çocukları ise çocuk gelişim uzmanları tarafından düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Kadın Yaşam Merkezi’ne isteyen her kadının başvurabileceğini belirten Merkez Sorumlusu Ayşe Keskin, “Merkezimizle ilgili detayı bilgi edindikten sonra buradaki mevcut programlardan hangisine katılmak istiyorsa ücretsiz bir şekilde katılma hakkına sahip olabiliyor. Şuan da devam etmekte olan ebru ve magnet kursumuz var. Kurslara katılan kadınlar buradan öğrendikleri bilgilerle, hem streslerinden kurtuluyor hem de kendi geleceklerine ekonomik olarak katkıda bulunabiliyorlar. Yaşadığımız dönem içerisinde bütün özel günlerin insanlarla paylaşımı söz konusu. Özel günlerde hatıralar diye insanlar birbirlerine küçük de olsa hediyeler bırakıyorlar. Magnet de bu anlamda çok kullanılan popüler bir hediye aracı olarak kullanılıyor. Bunu da yine kadınlar dilerlerse öğrendikleri bilgilerle birlikte ekonomik olarak kendilerini geliştirebilecek kapasiteye sahip olabilecekler. Kadınlar burada sosyal ve kültürel gelişmelerini artırabilme becerilerini de kazanıyorlar. Bir çok eğitim semineri düzenleniyor. Aile içim iletişim seminerlerin tutunda diksiyon ve mahremiyet eğitimlerine varıncaya dek bir çok eğitim veriliyor ” dedi.

Merkeze zamanını değerlendirmek için geldiğini aktaran ev hanımı Ayşegül Üveci (50), “Hem öğrenmek hem de güzel vakit geçirmek için geliyorum. Mahallemize böyle güzel bir kurs açtığı için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ben daha yeniyim. Kursa ilk defa başlayacağım. Ebru sanatını öğreneceğim” diye konuştu.

Merkeze kendini geliştirebilmek için geldiğini dile getiren 2 çocuk annesi Emel Ezmek ise(52), “Aslında hiç boş vaktim yok. Sadece buraya gelmek için kendi zamanımı oluşturmaya çalışıyorum. İnsanları tanımayı ve insanlarla görüşmeyi çok seviyorum. Ebru ve magnet kursuna geliyorum. Resim kursu açılacak ve ona da geleceğim. Sevdiklerime hediyeler yapabilmek , kendimi daha rahat ve huzurlu hissedebilmek için geliyorum”ifadelerini kullandı.