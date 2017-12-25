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25 Aralık 2017 17:07

Elazığ’da besicilere seminer verildi

Elazığ’da hayvan besicilerine seminer verildi.

Elazığ’da besicilere seminer verildi

25 Aralık 2017 17:07


Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından besicilere, ‘Buzağı Besleme ve Buzağı Ölümleri’ konulu seminer verildi. Özel bir otelde düzenlenen seminere, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Asım Selen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş, birlik başkanları ve çiftçiler katıldı.


Elazığ’ın tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, “Üreticilerimiz dönem dönem geleneksel yöntemlerle işlerini yapmaya çalışıyor. Dünyanın tarım ve hayvancılıkta da hayat bulduğu bir dönemde bizim artık geleneksel yöntemlerle iş yapmamız maalesef alın terimizin hiçe çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bugün hayvancılığın en önemli değerini oluşturan buzağıların yaşaması ve ilerde bize gelir olarak geri dönmesi için neler yapmalıyız, hangi besleme tekniklerini kullanmalıyız bunu uzman arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Bizler de bakanlık temsilcileri olarak 2018 yılında özellikle hayvancılığın geliştirilmesi için ve buzağı ölümlerinin önlenmesine yönelik eylem planları hazırlıyoruz’’ dedi.


Konuşmanın ardından besicilere yetkililer tarafından seminer verildi.




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