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26 Haziran 2017 03:33

Elazığ’da bir garip olay, cesedi ambulansa verip kaçtılar

Elazığ’da kafasına aldığı kurşun yarasıyla ölen şahsı ambulansa veren şüpheliler kayıplara karıştı.

Elazığ’da bir garip olay, cesedi ambulansa verip kaçtılar

26 Haziran 2017 03:33


Olay,Elazığ- Pertek yolu Gülmez tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Komuta merkezini arayan şüpheliler, yaralı bir şahıs olduğunu belirterek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla olay yerine giden sağlık ekiplerini karşılayan hafif ticari araçtaki şahıslar kafasından vurulmuş N.A’yı (38) , onlara teslim etti.Sağlık ekipleri N.A’yla uğraşırken hafif ticari araçta bulunan şüpheliler kayıplara karıştı.


Şahsın kafasından aldığı kurşun yarasıyla öldüğünü tespit eden sağlık ekipleri cesedi Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırdı.


Sağlık ekipleri durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri savcılık talimatıyla olayı aydınlatmak için tarif edilen aracı tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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