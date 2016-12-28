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28 Aralık 2016 17:09

Elazığ’da ‘Bir Kitapta Sizden Olsun’ projesi

Elazığ’da ‘Bir Kitapta Sizden Olsun’ projesi

28 Aralık 2016 17:09

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından başlatılan “Bir Kitapta Sizden Olsun’’ projesi kapsamında toplanan kitaplar, Yeşiltepe İlkokulu’na hediye edildi.
Medical Park Elazığ Hastanesi eğitim komitesi ekibi bir süre önce “Bir Kitapta Sizden Olsun” projesi kapsamında kitap toplama kampanyasını başlattı. Hastane, içerisinde kitap havuzu oluşturarak, tüm personeline duyuru yaptı. Duyuru sonrası kısa sürede İlkokul seviyesi çocuklar için hikaye, şiir, roman, dünya klasikleri gibi çok sayıda kitap toplandı. Toplanan kitaplarla birlikte, bir de kitaplık Yeşiltepe İlkokulu’nda oluşturulan okuma köşelerine konuldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yeşiltepe İlkokuluna kitapları hediye etiklerini belirten hastanenin eğitim komitesi ekibinden İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Seda Karabulut ile Hasta İletişim Müdürü Evren Öztürk, öğrencilere de çeşitli hediyeler vererek mutlu ettiklerini kaydetti.
Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ise, “Proje kapsamında tüm hastane çalışanlarımız tarafından birer kitap armağan edildi. Eğitim komitesi olarak çocuklarımıza kitaplık ve kitap hediye ettik. Burada olmaktan ve minicik yüreklere dokuna bilmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
Hastanede ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini belirten okul müdürü Ayşe Şirin ise, “Çocuklarımızı çok mutlu ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocukların gözlerindeki o mutluluğu görmek ve heyecanı yaşamak çok güzel bir duyguydu” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanı Ercan Uz’da yapılan projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



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