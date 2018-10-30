Elazığ'da "Bir Şiir Atatürk" konferansı

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle "Bir Şiir Atatürk" konferansı düzenlendi.

FÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Tarih Bölümü işbirliğinde, Cumhuriyetin 95. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi."Bir Şiir Atatürk" konulu konferans Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konferansa FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmacı olarak katılan FÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Arslan, Atatürk'ün nasıl bir okuma kültürünün olduğunu ve kitap okuma alışkanlığının ne kadar üst düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Atatürk'ün her okuduğu kitabın altını çizip, bir takım notlar aldığını anımsatan Doç. Dr. Arslan, “Atatürk daha çok askeri kişiliğiyle bilinmektedir. Fakat Atatürk aslında tüm insanlarda olduğu gibi farklı bir kişilik olarak sanatla da ilgilenerek, birçok şiir yazmıştır. Atatürk'ün şiirlerinin yer aldığı kitaplar günümüzde İstanbul ve Ankara da bulunmaktadır”ifadelerini kullandı.