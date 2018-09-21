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Elazığ'da bir şüpheli 1,5 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Elazığ’da polis 1 şüpheliyi 1,5 kilogram uyuşturucu ile yakaladı.

Elazığ'da polis 1 şüpheliyi 1,5 kilogram uyuşturucu ile yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, merkez Yeni Mahalle'de bir ikamet önünde şüpheli bir şahsın araç içerisinden büyük bir poşet indirdiğini gördü. Yapılan incelemede poşet içerisinde 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramalarda ise, küçük bir paket içerisinde bir miktar kubar esrar, uyuşturucu madde kapsamında değerlendirilen hap ve 21 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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