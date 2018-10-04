Elazığ'da "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konferansı düzenlendi.

1-7 Ekim arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Elazığ'da “ Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konferansı

verildi. İl Müftülüğü tarafından Edibe Can Konferans salonunda organize edilen program kapsamında, İzzet Paşa Camii Müezzin Kayımı Cabir Karataş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı, Tasavvuf Musikisi dinletisiyle devam etti. Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından verilen konferansta İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'da konuşma yaptı.

Din görevini hep birlikte yürüttüklerini belirten İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, “İmam hatiplerimiz, vaizlerimiz, müezzinlerimiz, Kur'an Kursu hocalarımız, il ve ilçe müftülerimiz kısacası görev üstlenmiş olan bu güzide insanlarımız medar-ı iftiharımızdır. Hayatın tamamının içinde olan bu güzide topluma bir haftanın böyle ayrılmasına çok da manidar değil. Ancak bir farkındalık oluşsun diye ortaya konulmuş bir zaman dilimidir. Bu nedenle leke kabul etmeyecek olan bu görevlerin bir din görevi değil de bir din gönüllüsü olmanın gerektiğini ifade ediyorum. Bize cami ve Kur'an kursu yaparak, kendi imkanlarıyla hizmete sunmuş olan hayır ehlinin hayırlarını ve niyetlerini kabul etsin“ dedi.

Programa, Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas,Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, STK başkanları ve bir çok kişi katıldı.