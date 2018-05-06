Elazığ’da Canan Karatay’ın ismi parka verildi

Dr. Canan Karatay’ın ismi, kentte bulunan bir parka verildi.

Elazığ Belediyesi tarafından 2018 yılının Kültür ve Sanat Yılı ilan edilmesi ile kentte belirli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda son olarak merkez Ataşehir Mahallesi’nde bulunan bir parka Prof. Dr. Canan Karatay’ın ismi verildi. Parkın açılışına Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Prof. Dr. Canan Karatay, Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Her parkımızın bir anlamı var. Her parkımızın bir manevi ruhu var. Bu ruh olmazsa parklar bir anlam ifade etmez. İstedik ki her parkımızı anarken o parkın ismi ile birlikte analım. Bu parka çok değerli hemşerimiz bilim adamı hem ulusal hem de uluslar arası alanda isminden söz ettirten ve gerçekten doğal ürünleri kullanın diyorya kendisi de bir o kadar doğal olan Prof. Dr. Canan Karatay’ın ismini verdik. Doğal davranmak insanı sağlıklı tutar. Ne olursa olsun doğal ürünlerle birlikte doğal yaşam, rol yapmadan yaşam, içinden geldiği gibi konuşmak ve içinden geldiği gibi hareket etme insanı sağlıklı tutar” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay’da isminin memleketinde bir parka verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Başkan Yanılmaz, Prof.Dr.Karatay ve diğer davetlilerin katılımıyla kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.