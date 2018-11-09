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Elazığ'da ceviz yetiştiriciliği kursu açıldı

Elazığ’da Değirmenönü köyünde ceviz yetiştiriciliği kursu açıldı.

Elazığ'da Değirmenönü köyünde ceviz yetiştiriciliği kursu açıldı.


İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen mesleki eğitim kursları kapsamında merkeze bağlı Değirmenönü köyünde ceviz yetiştiriciliği kursu açıldı. 1 ay sürecek olan kurs için açılışı töreni yapıldı.


Bölge için önem arz eden cevizin bilinçli üretimi için böyle bir kursu açtıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Kurs ile çiftçilerimiz kendilerini geliştirerek, kaliteli ve verimli ceviz üretimi gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca kursiyerlerimize sadece ceviz yetiştiriciliği değil sağlık, kişisel gelişim gibi sosyal hayata dair birçok konuda da bilgilendirmede bulunacağız" dedi.

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