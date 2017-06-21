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21 Haziran 2017 15:27

Elazığ’da CHP’liler, Kılıçdaroğlu’na destek için yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne Elazığ’da partilileri de yürüyerek destek verdi.

Elazığ’da CHP’liler, Kılıçdaroğlu’na destek için yürüdü

21 Haziran 2017 15:27


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet yürüyüşüne’, CHP Elazığ il yönetimi destek verdi. CHP İl Başkanlığında toplanan partililer, ellerinde ’Adalet’ yazılı pankartlarla öğretmenevine kadar yürüdü.


Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, “Tüm vatandaşlarımızdan yaşam tarzlarını, siyasi kimliklerini, din, dil, ırk, mezhep ve köken ayrımı yapmadan adalete davet ediyoruz. Farklarını bir tarafa bırakarak cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe sahip çıkmaları, hak ve hürriyetlerin güvenceye kavuşana kadar anayasal hak olan adalet yürüyüşümüze 81 ilimizde destek geliyor. Bu kapsamda bizde Elazığ olarak destek olduk” dedi.


Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.




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