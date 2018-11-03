Elazığ'da cinayet şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da bir kişiyi öldürüp kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde giden Engin Murat Ersoy, bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Sırtından yaralanan Ersoy çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Şüphelinin C.K. olduğunu tespit eden polis, Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.