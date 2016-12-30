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30 Aralık 2016 16:04

Elazığ’da çocuklar çocukları sevindirdi

Elazığ’da çocuklar çocukları sevindirdi

30 Aralık 2016 16:04

Elazığ’da "Oyuncağımı paylaşıyorum" projesiyle çocuklar, çocukları sevindiriyor.
Elazığ Anaokulu tarafından düzenlenen “Oyuncağımı Paylaşıyorum” projesi kapsamında minik öğrenciler oyuncaklarını ihtiyacı olan başka çocuklar için bağışlıyor. Proje kapsamında 4-5 yaşlarındaki anaokulu öğrencileri, evdeki fazla oyuncaklarını getirerek, bağış kutularına bıraktı. Okulda toplanan oyuncakların, ihtiyacı olan okullara gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
2009’dan bu yana “Oyuncağımı Paylaşıyorum” etkinliğini yaptıklarını belirten Elazığ Anaokulu Müdürü Onur Demir, amaçlarının öğrencilere paylaşmayı öğretmek olduğunu söyledi. Öğrenciler tarafından getirilen oyuncakları ihtiyacı olan okullara göndereceklerini ifade eden Demir, “İkinci etkinliğimiz ise ‘Her Sınıfın Yetim Bir Kardeşi Olsun’ projesidir. İHH ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü projeye katılıyoruz. Bu yıl yine bir yetim üstleneceğiz. Elbette dünyadaki tüm çocukların iyiliklere ihtiyacı var. Onlara bizim yardım etmemiz gerekiyor. Okul olarak bu misyonu üstlendik. Her yıl Aralık ayı içerisinde gerçekleştiriyoruz. Amaç yeni yıla iyiliklerle girmek ve ihtiyacı olan çocukları sevindirmek” dedi.



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