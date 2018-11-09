Elazığ'da “Çocuklar için Çıktık Yola” projesi kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım, öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan "Çocuklar İçin Çıktık Yola" projesi kapsamında iki ayrı okuldan 25 öğrenci Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Kaldırım, onlara şapka ve satranç takımı hediye etti.

Ziyarette konuşan Vali Kaldırım, “Çok çalışarak ülkemize ve milletimize hayırlı evlat olacağınızdan şüphemiz yoktur. Pırıl pırıl parlayan gözlerinizle ileride hepiniz düşündüğünüz meslekleri edinmeniz, hepimizin arzusudur. Bugün sizlerle tanışmış olmaktan büyük mutluluk duydum. Ziyaretleriniz için hepinize teşekkür ediyor, programda emeği geçen emniyet teşkilatımızı kutluyorum” dedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Peköz ile polis memurları ve öğretmenlerin eşlik ettiği öğrencilerde, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.