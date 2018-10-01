Elazığ'da çocuklar, yaşlılarla bir araya geldi

Elazığ'da çocuklar, ‘Nesiller Buluşuyor' etkinliği kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar ve Çocuklar Günü kapsamında ‘Nesiller Buluşuyor' etkinliği Elazığ'da da düzenlendi. Çocukların olumlu tutum, davranış ve değerlerini güçlendirmek, yaşlıların da torun özlemini gidermek ve yaşamlarını dinamik kılmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Elazığ'da bakım ve koruma altında olan 50 çocuk Gazi Huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar , yaşlılarla bocce ve satranç oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında huzurevinde bulunduklarını belirten İl Müdür Vekili Selahattin Bozkurt, “Bugünkü programda hem yaşlılar günü hem de çocuklar günü olması münasebetiyle huzur evinde kalan yaşlılarımız ve kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızı bir araya getirdik. Yaşlılarla çocukların buluştuğu bir etkinlik düzenledik. Çocukların oyunla ve büyükleriyle birlikte büyümesini önemsiyoruz. Çünkü kuruluşlarımızda kalan çocuklar koruma ve bakım tedbiri altındalar. Bir kısmı ebeveynlerinde uzaklar. Yaşlılarda aynı şekilde torunlarından uzaklar. Bu çalışmayla yaşlılarımızı ve çocuklarımızı bir araya getirdik. Önümüzdeki dönemde de bu etkinliğimiz devam edecek“ dedi.