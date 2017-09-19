Elazığ’da çocukların korunmasına yönelik uygulama

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması kapsamında Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı. 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amaçlanan uygulama kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi.

Elazığ polisi kent merkezi ve ilçelerde 76 okul çevresinde 137 okul servis aracı, 29 hususi araç ile kahvehane, büfe, internet salonu, iddia bayii, oyun salonu gibi 133 mekan denetlendi. Yapılan denetimlerde 12 araca toplam 3 bin 147 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.