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08 Haziran 2018 02:42

Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

Elazığ’da bir araya gelen vatandaşlar davul, klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.

Elazığ’da davullu klarnetli sahur halayı

08 Haziran 2018 02:42


23’üncü sahur nedeniyle Bölge Camii önünde bir araya gelen Üniversite Mahallesi sakinleri davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.


Her sen bu coşkuyu yaşadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Erhan Taştek, “Bu güzelliği her sene yaşıyoruz. Kalabalığı görüyorsunuz. Şuanda şehrin kalbi burada atıyor"dedi.


Sahur halayının Türkiye genelinde Elazığ’a has olduğuna dikkat çeken Taştek,"Bu adet, gelenek her zaman olduğu gibi devam ediyor. Her geçen sene daha kalabalık bir şekilde deva m ediyor. Bu yıl 6’ıncısını yapıyoruz”ifadelerini kullandı.




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