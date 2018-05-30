Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipler, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, örgüt üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine adresi belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.