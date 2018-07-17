Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak 5 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltında alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.