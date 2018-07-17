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17 Temmuz 2018 11:48

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

17 Temmuz 2018 11:48


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak 5 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltında alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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