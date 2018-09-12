Elazığ'da "Dede Korkut" hikaye yarışması sonuçlandı

Elazığ'da düzenlenen 1.Dede Korkut Hikaye Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz o isimleri açıkladı.

Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye dergisi tarafından Türk hikayeciliğinin zengin ve güçlü arka planına dikkat çekmek, dil ve kültüre hizmet etmek, edebiyata yatkın öğrencileri teşvik etmek, dil ve kültüre hizmet amacıyla Türkiye genelinde öğrenci kategorisi ve yetişkin kategorisi olmak üzere Dede Korkut Hikaye Yarışması düzenlendi. Yarışma sonucunda dereceye girenler belli oldu. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz dereceye girenlerin isimlerini açıkladı.

Hikaye yazma geleneğini teşvik etmek ve yeni nesilleri yazma eylemiyle daha yakın bir bağ kurmak amacıyla düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Yarışmaya yetişkin kategorisinde 58, öğrenciler kategorisinde 17 olmak üzere toplam 75 hikâye katıldı. Jüri üyelerimiz tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilen ve katılımcılar arasında Gençler Kategorisinde dereceye giren öğrencilerimiz Cevadi rumuzuyla Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesinden Atakan Pektaş 'Görünmeyen Ruhlar Kaplar Geceyi'adlı hikayesiyle birinci, Miray rumuzuyla Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesinden Miray Zeynep Taş 'Özgürlüğün Denizine Attığım Yumuşak Adımlar' adlı hikayesiyle ikinci, Huzur rumuzuyla İmam Efendi Kız Anadolulu Lisesinden katılan Dilara Arslan ise 'İsmet' adlı hikâyesiyle üçüncü olmuştur. Yetişkinler Kategorisinde derece alanlar, Nebula rumuzuyla Hatay'dan katılan Murat Çarboğa 'Göğün Işıktan Bozkırları' adlı hikayesiyle birinci, Kız Kulesi rumuzuyla İstanbul'dan katılan Şeyma Kaya 'Hüzünler Saklayan Bahçemde Zaman' adlı hikâyesiyle ikinci, Kâtip rumuzuyla Kastamonu'dan katılan Recep Çelik ise 'Yürek Kambur Kaldı' adlı hikayesiyle dereceye hak kazanmışlardır“ diyerek açıklamada bulundu.

Yarışmaya katılan hikayeleri kitaplaştırarak yazın hayatına da kazandıracaklarına ifade eden Başkan Yanılmaz, “ Hikayenin ödül törenini de daha önce zikrettiğim 5-6 Ekim tarihlerinde şehir kültürü kültürlü şehir sempozyumu kapsamında düzenleyeceğimiz bir etkinlikle birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz“ şeklinde konuştu.