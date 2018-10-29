Elazığ'da Dede Korkut Hikaye Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Elazığ'da düzenlenen "1.Uluslararası Dede Korkut Hikaye Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verilirken, "Günümüz Tük Hikayeciliği" konulu panel de gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi tarafından "1.Uluslararası Dede Korkut Hikaye Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere de Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından bisiklet hediye edildi.

Ödül töreni sonrası program "Günümüz Tük Hikayeciliği" konulu panelle devam etti. Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nazım Payam'ın koordinatörlüğünde, Şair Bahtiyar Arslan, Öykü Yazarı Necip Tosun ve Edebiyatçı-Yazar Şerif Aydemir panelde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Türk hikayeciliğinin geçmişi ve geleceği ile yeni neslin edebiyata bakışı hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Kadim kültürün kadim medeniyetin derviş olduğu bir heyecan olduğunu ve bu heyecana uygun olarak 2014 yılından itibaren kültür ve sanat etkinliklerini arttırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “2018 yılının başına geldiğimizde, toplam 630 civarında kültür sanat etkinliği yapmışız. 2018 yılını kültür ve sanat yılı ilan ettik. Dedik ki kültür- sanat etkinliğinin daha fazlasını sadece 2018 de yapacağız. Şuana kadar yaptığımız kültür sanat etkinliklerimiz bin 300'ü geçmiş. Biz sadece 2018 yılında, 640'ın üzerinde etkinlik yapmışız ve etkinliklere devam ediyoruz. Bu etkinliklerin bir diğer farkındalığı ise bütün etkinliklerimiz hemen hemen paydaşlarımız ile birlikte yapıyoruz. Bir dernek, kurum, kuruluş, oda ve benzeri yerler bizim bir paydaşımız oluyor. Bu da birlikte çalışma kültürünün de çok önemli bir yansımasıdır. Bugün ki etkinliğimiz ise yine birlikte çalıştığımız bizim Külliye Dergisinin yetkilileri ile aynı zamanda belediyemizin kültür ve sanat danışma kurulu ekibi ile birlikte uzun bir çalışma süreci alan 'Dede Korkut' hikaye yarışmasıdır"dedi.

“Yazmak olmazsa gelecek nesillere miras bırakamayız”

Genç nesle hitap eden ve özellikle hayal kurmaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Yanılmaz, “Günümüz gençliği yazmıyor ve konuşmuyor. Günümüz gençliği sanal alemde yaşıyor. Sosyal medya üzerinden 3 tane çarpık kelimeyi yan yana getirdiği zaman konuştuğunu ve yazdığının zannediyor. İmla kurallarını bilmiyor. Çünkü günün modası, artık kelimeleri tam yazmaya gerek yok. Nasıl olsa karşıdaki beni anlıyor deyip, kelimelerin özünü yok ediyor. Kelimeler olmazsa medeniyet olmaz. Konuşma olmazsa insanlar iletişim içinde olamaz. Yazmak da olmazsa gelecek nesillere miras bırakamayız. Yazmaya götüren yol ise insanın hayali, şiirleri ve hikayeleridir. Gelecek nesillere günümüzü anlatan donelerdir. Kurduğunuz hayalleri hikayeleştirin. Hiçbir şey yazamıyorsanız, günlük yazın. Akşam eve gittiğinizde yazın. Mümkünse teknolojik aletlerle değil, elle yazın. Yazın ki gelecek nesillere yazma kültürü olan, yaşadığını anlatabilen, gelecekle ilgili hayal kurabilen ve bu hayalini gerçekleştirebilmek için mücadele eden bir nesil hakim olsun. Biz güzel bir coğrafyadayız. Elazığ bu güzel coğrafyanın öznesinin olduğu bir ildir. Tarih boyunca sadece Elazığ'a veya ülkemize değil dünyada söz sahibi olmuş olan yazarlarımız, şairlerimiz olmuş. Şairlerimizin şiirleri belki de en zor olduğumuz dönemlerde kahramanlık şiiri olarak karşımıza çıkmış ve yazarlarımızın makaleleri ve hikayeleri önderlik yapmıştır. Bütün bunları topladığımızda karşımızda bu bölgenin kültürü çıkmaktadır. Biz, 1. Dede Korkut Hikaye Yarışmasını başlattık. İnşallah bunun devamı gelecektir"ifadelerini kullandı.