Elazığ’da demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı

15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Elazığ’da da demokrasi nöbeti tutulmaya bugünden başlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 7’den 70’e bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutuyor. Kahramanlık ezgilerinin seslendirildiği meydana vatandaşlar 15 Temmuz ruhunu canlı tutuyor.

15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağını belirten Fethi Ahmet Kaya, "Biz vatanımızı kimseye böldürmeyeceğiz. Zalimler vatanımıza giremez. Vatanımızda zalimlere, hainlere yer yok. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak hiçbir dış güç bizi yıkamaz. 15 Temmuz’da cumhurbaşkanımız halka seslenmeseydi çok kötü şeyler olurdu. 15 Temmuz’da şehit ve gazi verdik ama vatanımızı zalimlere, imansızlara vermedik" dedi.

Hain darbe gecesi dışarıya çıktığını aktaran Burhanettin Düzyol ise, "12 yaşındaki torunum Mertcan bana, ’Dede nereye gidiyorsun’ dedi. Ben de ona, ’Dedesi ben gidiyorum, eğer öleceksem vatan için ölürüm’ dedim. Vatan varsa ölünür. Vatan yoksa hiçbir şey yoktur. Şerefimiz, haysiyetimiz her şeyimiz vatandır. Bu 15 Temmuz şerefsizce oynanan bir oyundu. Yaşlı olmama rağmen böyle bir şerefsizlik görmedim. Biz ne vatanımızı kimseye böldürürüz ne de bir çakıl taşımızı kimseye veririz. Bizim başka gideceğimiz bir yerimiz yok" ifadelerini kullandı.

Vatan uğrunda ölene kadar hazır olduğunu dile getiren Nurhan Eğer’de, "Rabbim bize 15 Temmuzları tekrar göstermesin. Çocuklarımız, torunlarımız, bunları görecektir. Bizim her şeyden bir ders çıkartmamız lazım. Türk halkı artık uyandı" şeklinde konuştu.