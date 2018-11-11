Elazığ'da depo yangını

Elazığ'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Nailbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın altında bulunan depoda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.