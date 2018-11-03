Elazığ'da derbi sonrası gerginlik

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Elazığ'da taraftarlar birbirine girdi. Olaya müdahale eden polis ekipleri, bazı taraftarları gözaltına aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. 2-2 berabere biten derbinin ardından sahadaki gerginlik Elazığ'da maçı izleyen taraftarlara yansıdı. Derbi sonrası Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki takımın taraftarları birbirine girdi. Caddede her ihtimale karşı tedbir alan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya müdahale etti. Polis ekiplerinden ara ara taraftarlara dağılmaları için anons yapıldı. Anonslara rağmen dağılmayan ve tekrar birbirine saldıran bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı. Polisin bu müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.