Elazığ'da "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gelişim Programı" düzenlenmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri" çerçevesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı" (DÖGEP) hazırlandı. Hazırlanan program kapsamında okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri için aylık faaliyet programları gerçekleştirilmeye başlandı.

Programlardan ilki Kültür Park Mamurat'ul Aziz Salonunda Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Din Öğretimi Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin alan bilgileri ve yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalara değinen İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk;"Bu toplantılar ile amacımız öğretmenlerimizin alan bilgilerini sürekli güncellemeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak.Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hakim olmalarını, birey ve öğretmen olarak mevzuat bilgisi bağlamında görev, hak ve sorumluklarının farkında olmalarına katkı sunmak. Eğitim öğretim süreçlerinin iyi planlanmasında, bütün öğrencileri kapsayacak etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, öğretme ve öğrenme süreçlerinin yönetiminde etkin olmaları için bilgi ve becerilerini arttırmalarını, öğrencilerin gelişimini destekleyici tutumlar ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmektir"dedi.

Daha sonra Fırat Üniversitesinden panalist olarak katılan Öğretim Üyeleri Tuncay Yavuz Özdemir,Ferhat Bahçeci,Mustafa Savcı ve Yasin Demir' sunum eşliğinde bilgi verdi.