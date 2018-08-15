Elazığ’da döviz seferberliği

Döviz fiyatlarındaki aşırı hareketlenme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı ülke genelinde çığ gibi büyüdü. Erdoğan’ın çağrısına destek veren Elazığlı vatandaşlar da kentteki döviz bürolarının önlerinde kuyruklar oluşturmaya bugünde devam etti. Dolar ve Euro’nun düşmesine rağmen ellerindeki dövizleri Türk Lirasına çeviren vatandaşlara, döviz büroları da Türk Lirası yetiştirmekte zorlanmaya başladı.

"Bir kişi bile almıyor, herkes bozduruyor, yetiştiremiyoruz"

Çok büyük miktarlarda döviz bozdurulduğunu belirten Elazığ Döviz Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Biçer, “Artık TL yetiştiremiyoruz. Vatandaş gerçekten milli seferberliği ilan etti. Hem devletimize hem de cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Alınan tedbirlerden dolayı bu sabah 6.40’lardan başlayan Dolar şuanda 5.85 civarlarında. Euro ise 6.80’lere kadar bir düşüş yaşadı. Müthiş bir düşüş var ve olumlu sinyaller almaya başlıyoruz. Hükümetin de ek tedbirleri var. Hükümetimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Düşüşe rağmen vatandaşlar hala dövizlerini bozuyor. Hiç alan yok. Bir kişi bile almıyor. Herkes bozuyor” dedi.

Bir miktar dolarını bozdurduğunu dile getiren Yakup Kaya, böyle zor günlerde devletin yanında olmak için kıyıda köşede ola dolarlarını Türk lirasına çevirdiğini, sonuna kadar devletin arkasında olduklarını söyledi.

Bin 100 Euro bozdurduğunu aktaran Vehbi Sanat ise kendilerince ülkeye katkı sağlamak istediklerini ve düşmesine rağmen ellerinde dövizi yine de bozdurarak Türk Lirasına çevirdiğini aktardı.