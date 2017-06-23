Elazığ’da "Duman-1" uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde kaçak sigara ve yasadışı tütün mamullerine yönelik Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da "Duman-1" uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez ile 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı uygulamada 2 bin 513 paket kaçak sigara, 204 kilo tütün ve 856 adet makaron ele geçirildi.Ayrıca 7 iş yerine izinsiz faaliyet göstermekten idari para cezası uygulandı.