Elazığ'da, Dünya Astsubaylar Günü kutlandı

Elazığ'da Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) tarafından “Dünya Astsubaylar Günü” kutlandı.

Elazığ TEMAD tarafından Dünya Astsubaylar Günü kutlandı. Kutlama kapsamında Gazi Caddesi'nde bir araya gelen üyeler, Öğretmenevi önüne kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından TEMAD Elazığ İl Başkanı Hıdır Saday tarafından , Atatürk anıtına çelenk konuldu. Kutlama, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile sona erdi.

Dünya Astsubaylar Gününü kutladıklarını belirten TEMAD İl Başkanı Hıdır Saday, “Bu kapsamda genel merkez uhdesinde olmak üzere 100 ülkenin astsubaylarına ulaşılarak dünyada da astsubaylar gününün 17 Ekim olarak kutlanmasına başlanmıştır. Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bel kemiğidir. Üstlerindeki ağır görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirme bilinciyle çoğu zaman ailelerini bile unutmuşlardır. Ülkemizin iç ve dış güvenliğinde büyük bir sorumluluk taşımaktadırlar. Savunmamızın önemli noktalarında ciddi görevleri bulunmaktadır. Gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanmakta ve yönetmektedirler. Aldıkları ağır eğitim ve yaşadıkları disiplin içinde tek hedefleri ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği olmuştur” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya orduları içinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Saday, “Henüz çocuk denecek yaşta Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan arkadaşlarımız ömürlerinin en anlamlı zamanını görevleri başında geçirmişlerdir. Yaşatmak için yaşamak zorunda olduklarını bilerek ve hissederek sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Astsubaylar olarak “Önce Vatan” her astsubayın ve her Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yaşam felsefesidir, bundan taviz vermesi mümkün değildir. İşte bu felsefe nedeniyle ekonomik ve sosyal alanda bu güne kadar talep koyamamıştır. Özellikle astsubayların son yıllarda ekonomik ve sosyal beklentilerini bu paralelde değerlendirmek zorundayız. Yaşanan sorunların temeli bu iki kaynakta ki beklentilere dayalıdır” diye konuştu.