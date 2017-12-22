Elazığ’da E-Müfredat semineri

Elazığ’da eğitim öğretim izleme değerlendirme sistemi E-Müfredat eğitim semineri verildi. 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen seminer öncesinde okulda öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan konferans salonu, kafeterya, mescit ve kütüphanenin açılışı yapıldı. Ardından il genelindeki tüm okul müdürlerine seminer verildi.

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde birkaç birimin açılışını yaptıkların belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ Özellikle kütüphanede ki ve içerisinde bulunan bilgisayarlar çok güzel hizmet verecek. Güzel bir mescit ve abdest yeri de yapılmış. Kafeterya da çok güzel bir şekilde donatılmış. Konferans salonu da takdire şayan olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları zümreleriyle ilgili E-Müfredat sistemiyle alakalı bilgiler verilecek. Değerlendirme aşamasını 3 bölümde sunulacak. Birincisi öğrenciler, ikincisi öğretmenler ve üçüncüsü yöneticiler” dedi.

Öğrencileri sadece sınava yönelik değil, hayata ve geleceğe hazırladıklarını aktaran Gürtürk, “Bilgiye dayanan disiplinler çabuk unutulur. Ama hayatın içinde olan ve yaşanan durumlar unutulmaz. Geleceğimizin Teminatı olan çocuklarımızı kendi çocuklarımız gibi görüp, empati kurarak çalışma yapmamız gerekiyor. Akademik başarı olacak ama onun yanında değerler eğitiminin de olması lazım. Eğitim- öğretim birbiri ile bütünleşmiş şekilde olabiliyor. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Öğrenciler üzerinde öncelikli durmamız konulardan birisi de eğitimdir. Eğitimle hayatını öğrenmesi bizim için daha önemlidir. Okullarımızda bulunan rehberlik servislerini etkin bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Gençler, yetişkinlik çağlarında farklı davranış biçimlerine girebiliyor. Biz bunlara sahip olmasak başkaları çok kolay sahip olup, yönlendirebilir. Önemli olan önlemini önceden almamız gerekiyor” diye konuştu.

Okulda bulunan salonun daha önce kullanılmaz halde olduğunu dile getiren okul müdürü Fethi Kılınç, “Bunun yanında kafeterya, mescit ve kütüphaneyi öğretmen ve öğrencilerle beraber yaptık. Devlete maliyeti yok denecek kadar az bir maliyet ile yaptık” şeklinde konuştu.

Seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Eğitim Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.