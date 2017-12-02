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02 Aralık 2017 11:37

Elazığ’da eğitimcilerden konser

Elazığ’da, eğitimcilerin yer aldığı koro sahne aldı.

Elazığ’da eğitimcilerden konser

02 Aralık 2017 11:37


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Korosu ile Fırat Üniversitesi (FÜ) Akademik - İdari Personel Korosu tarafından oluşturulan "Eğitimciler Korosu Konseri’ düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezindeki konserde, Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği seslendirildi.


Konser programını davetlilerin beğeni ile izlediğini aktaran Milli Eğitim İl Müdürü Fevzi Gürtürk;" Geçen yıllarda biz bu programı gerçekleştirmiştik ve çok büyük beğeni aldık. Ben katkı sunan koro, solo, müzik ziyafeti sunacak olan tüm arkadaşlarımın yüreklerine ve ellerine sağlık diyorum” dedi.


Programa, FÜ Rektörü Prof.Dr. Kudbettin Demirdağ, Milli Eğitim İl Müdürü Fevzi Gürtürk ve çok sayıda davetli katıldı.




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