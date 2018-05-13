Elazığ’da "El Emeği Göz Nuru" sergisi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Yabancı Refakatsiz Erkek Çocuk Merkezinde kalan 13-18 yaş arasındaki çocukların hazırladığı “El Emeği Göz Nuru” sergisi bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide bir birinden farklı ürünler gezenlerin ilgisini çekti.

Bakanlık olarak refakatsiz çocukları barındırdıklarını dile getiren Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürü Suat Kenç, “Onların anneleri babaları yok, onlar ülkemizde misafir. Biz sadece onları yatırıp yedirme niyetinde değiliz. Onları eğitiyoruz yaşları geldiğinde de topluma kazandırıp ülkelerine iade edeceğiz. Bugünde el sanatları alanında muhteşem eserlere imza atmışlar. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Kuruluşlarının 13-18 yaş arası refakatsiz çocuklara hizmet verdiğini ifade eden Çocuk Merkez Müdürü Bekir Işık ise, “Biz bu çocuklarımızı sanatsal ve sportif etkinliklerle daha aktif ve verimli hale getirmek için çaba içerisindeyiz bugün burada açmış olduğumuz sergide bunlardan bir tanesidir. Gerçekten güzel bir sergi oldu. Çocuklarımız sürekli aktif halde. Onların boş zamanlarını değerlendirme adına çaba sarf ediyoruz. İlerde bu çocuklar ülkelerine döndüğünde ülkemizi unutmadan iyi hatırlamak ya da toplum içine girdiğinde faydalı birer birey olarak katılmalarını sağlamak adına elimizde gelen çabayı gayreti sarf ediyoruz” diye bilgi verdi.

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Çocuk Merkez Müdür Bekir Işık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.