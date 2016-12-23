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23 Aralık 2016 15:19

Elazığ’da elektrik makineleri stratejik plan hazırlama çalıştayı yapıldı

Elazığ’da elektrik makineleri stratejik plan hazırlama çalıştayı yapıldı

23 Aralık 2016 15:19

Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokent İşbirliğinde, TÜBİTAK 1000 projesi kapsamında, Elektrik Makineleri Stratejik Plan Hazırlama Ar-Ge Çalıştayı gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, Fırat Üniversitesi akademik personeli ile davetliler katıldı. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Ar-Ge çalıştayının, elektrik makineleri alanında Ar-Ge Strateji belgesi hazırlamak olduğunu söyledi.
Çalıştay hakkında bili veren Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, “TÜBİTAK 1000 Proje çağrısında işaret edildiği gibi Türkiye’deki üniversitelerde ilk beşe gireceği öngörülen alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak şekilde beş yıllık ‘Ar-Ge Strateji Belgesi’ hazırlanması ve bu belge kapsamında belirtilen çalışmaların uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Ar-Ge Strateji belgeleri kabul edilen alanlarda üniversitelerin, TÜBİTAK’ın ‘1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı’ programları kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapma imkanı sağlanacaktır” dedi.



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