Elazığ'da engelliler için özel ambulans

Elazığ'da engelliler için özel olarak dizayn edilen ambulans hizmete girdi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaşların daha konforlu bir şekilde sağlık hizmeti alması için bir ambulans özel olarak dizayn ettirildi. Asansör sisteminin yanı sıra bir çok özellik eklenen ambulans ile engellilerin daha iyi hizmet almasının sağlanacağı aktarıldı. Engelli vatandaşlar kendileri için dizayn edilen ambulansa, ‘444 3 833' numaralı hattan ulaşabileceği bildirildi.

Herkesin birer bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Yarına ne olacağımız belli değil. Onun için hayatımızı buna göre dizayn etmek zorundayız. Yani hastaneleri, alışveriş merkezlerini, sokakları ve caddeleri yarın engelli olacakmış gibi dizayn etmek zorundayız. Birkaç ay öncesinde Sakatlar Şube Derneği Başkanı beni ziyarete geldiğinde, bizlerden bir isteği olmuştu. Bir araç yapsanız, biz hastane içinde kendi işlerimizi hallettikten sonra tekrardan yerimize getirsin. Yeter ki transfer işini yapsın. Diğer türlü biz sedye ile gittiğimizde hoşumuza gitmiyor. Orada bir çok alanda sıkıntılar yaşıyoruz, demişti. Bu isteğiyle haklıydılar. Biz de bunun için ne yapabiliriz diye çalıştık. Bir ambulansı engelli nakil aracı olarak dizayn ettik. Bir asansör sistemi kurduk. Engelli vatandaşlarımız bundan sonra ki 444 3 833 numaralı telefonu aradıkları zaman bu aracımız gidip kendilerini evinden, engelli aracıyla birlikte alacak, hastaneye bırakacak. Hastamız buradaki işlemlerini tamamladıktan sonra tekrar ambulansla evlerine bırakmış olacaklar. Güzel bir hizmet oldu” dedi.

Engelli akülü tekerlek araçları kullandıklarını ve bunlarla hastaneye gittiklerinde sıkıntı çektiklerini dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığ Engelliler İl Meclis Başkanı Metin Fırat, “Elazığ'ın çevre ve ilçelerinde yaklaşık 16 bin engelli birey yaşamaktadır. Duraklarda bekliyoruz. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğüne böyle bir konuyu ve projeyi dile getirdik. Bu proje Elazığ'da hayata geçerse çok güzel olur dedik. Engelli taşıma aracımız hayata geçti. Bununla ilgili artık engelli kardeşlerimiz hastaneye gitmeleri konusunda ambulans isteyebilirler. Ambulans evinden alıp, hastaneye götürüyor. Orada ihtiyaçlarını giderdikten sonra ambulans hastayı tekrardan evine bırakıyor. Bu olması gereken bir şey. Tüm illerde de olmasın istiyoruz. Hele ki bizim engelli olarak zorluk çektiğimizi göz önünde bulundurulup ve hatta tüm hastanelerde böyle bir duyarlılık bekliyoruz.1 ambulansla başladık inşallah bunu 5' e çıkarırız” diye konuştu.