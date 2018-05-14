Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’

Engelliler Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından ’4. Engelsiz Uçurtma Şenliği’ düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve 4’üncüsü düzenlenen şenlikte engelli çocuklar, kendilerine hediye edilen uçurtmaları uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Beyyurdu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde her türlü engeli ortadan kaldırmak için çalışma yaptığını belirten İl Müdürü Suat Kenç , “Tüm kurumlarımız, engellilerimizin önündeki engeli ortadan kaldırmak için çalışma içindeler. Bu bizleri sevindiriyor. Sizlerin desteğiyle yapılan şenlik, geleneksel hale gelmiş durumda"dedi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya , Gençlik Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, engelliler ve engelli yakınları katıldı.