Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 16:40

Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’

Elazığ’da engelliler uçurtma uçurdu.

Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’

14 Mayıs 2018 16:40


Engelliler Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından ’4. Engelsiz Uçurtma Şenliği’ düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve 4’üncüsü düzenlenen şenlikte engelli çocuklar, kendilerine hediye edilen uçurtmaları uçurarak keyifli bir gün geçirdi.


Beyyurdu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde her türlü engeli ortadan kaldırmak için çalışma yaptığını belirten İl Müdürü Suat Kenç , “Tüm kurumlarımız, engellilerimizin önündeki engeli ortadan kaldırmak için çalışma içindeler. Bu bizleri sevindiriyor. Sizlerin desteğiyle yapılan şenlik, geleneksel hale gelmiş durumda"dedi.


Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya , Gençlik Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, engelliler ve engelli yakınları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç