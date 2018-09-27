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Elazığ'da eroin ve skankla yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polis köpeği ’Şimşek’le yapılan aramada valiz içerisinde 270 gram eroin ile esrardan 20 kat daha tehlikeli 13 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis köpeği 'Şimşek'le yapılan aramada valiz içerisinde 270 gram eroin ile esrardan 20 kat daha tehlikeli 13 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Malatya yolu üzerinde yapılan kontroller esnasında, bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü durdurularak bagaj kısmında narkotik köpeği Şimşek ile arama yapıldı. Şimşek'in tepki verdiği bir valizde yapılan detaylı incelemede, taban kısmına zulalanmış vaziyette 270 gram eroin ile 13 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Valizin sahibi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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