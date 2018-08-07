Elazığ’da ev ve odunluk yangını

İlk yangın Ağın ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadi Uzunoğluna ait kerpiç bir evin damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 2 evin damına ve bahçeye sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ağın, Keban ve Elazığ ’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını daha fazla yayılmadan söndürdü.

Yangında evlerde maddi hasar meydana geldi.

İkinci yangın ise merkeze bağlı Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden odunluk sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.