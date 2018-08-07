Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 10:30

Elazığ’da ev ve odunluk yangını

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir evde çıkan yangın 2 ayrı eve de zarar verirken, başka bir yerde ise odunluk yandı.

Elazığ’da ev ve odunluk yangını

07 Ağustos 2018 10:30


İlk yangın Ağın ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadi Uzunoğluna ait kerpiç bir evin damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 2 evin damına ve bahçeye sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ağın, Keban ve Elazığ ’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını daha fazla yayılmadan söndürdü.


Yangında evlerde maddi hasar meydana geldi.


İkinci yangın ise merkeze bağlı Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden odunluk sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç