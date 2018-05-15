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15 Mayıs 2018 12:30

Elazığ’da feci kaza: 6 kişi yaralandı, 100 koyun telef oldu

Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, 250 koyunun bulunduğu kamyonda yaklaşık 100 hayvan telef oldu.

Elazığ’da feci kaza: 6 kişi yaralandı, 100 koyun telef oldu

15 Mayıs 2018 12:30


Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 50.kilometresinde Çitli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Kadri Gül idaresindeki 27 T 6970 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyir eden Fevzi Keleş yönetimindeki 01 BP 206 plakalı otomobil çarpıştı.Otomobili altına almamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı kamyon şarampole uçtu. Her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kamyonda bulunan 250 koyundan ise yaklaşık 100 tanesi telef oldu.


Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonda bulunan ve sağ kalan hayvanlar ise tek tek çıkartıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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