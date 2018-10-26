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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir muvazzaf asker ile KHK ile ihraç edilen bir imam adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir muvazzaf asker ile KHK ile ihraç edilen bir imam adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen biri aktif çalışan muvazzaf Astsubay diğeri KHK ile ihraç olmuş imam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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