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12 Temmuz 2018 11:28

Elazığ’da FETÖ operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da FETÖ operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 Temmuz 2018 11:28


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan ve Kanun Hükmündeki Kararla kapatılan Elazığ İş Adamları Derneği (ELGİAD) yönetim ve denetim kurulunda görev alan, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’da hesap artırımı yapan, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt üyeleriyle para transferleri yaptığı belirlenen ve aralarında Bylock kullanıcılarının olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Elazığ merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Mardin, Hatay, Yalova ve Malatya’nın da bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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