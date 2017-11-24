Elazığ’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullananlarında olduğu şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.