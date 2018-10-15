Elazığ'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilgili çalışma düzenledi. Polisin çalışmasında örgütün talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabii olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve evlerinde ev ağabeyi olarak görev yapan 8 şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Batman ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 8 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.