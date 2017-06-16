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16 Haziran 2017 15:22

Elazığ’da FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

16 Haziran 2017 15:22


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananların da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelileri tespit etti. Polis, sağlık sektöründeki kamu kurumlarında aktif görevde olduklarını belirlediği doktor, hemşire, mühendis, araştırma görevlisi ve teknik personele yönelik Elazığ merkezli Mersin ve Tokat’ta operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetten serbest kalırken, 14’ü ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.




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