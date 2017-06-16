Elazığ’da FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananların da aralarında bulunduğu FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelileri tespit etti. Polis, sağlık sektöründeki kamu kurumlarında aktif görevde olduklarını belirlediği doktor, hemşire, mühendis, araştırma görevlisi ve teknik personele yönelik Elazığ merkezli Mersin ve Tokat’ta operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetten serbest kalırken, 14’ü ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.