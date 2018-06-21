Elazığ’da FETÖ ve PKK operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan 3 şüpheli ile FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan bir muvazzaf askeri personel belirlendi. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.