Elazığ'da FETÖ'den 2 tutuklama

Elazığ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabi olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve evlerinde ev ağabeyi olarak görev yapan 8 şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Batman ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.