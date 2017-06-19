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19 Haziran 2017 18:13

Elazığ’da FETÖ’den 3 tutuklama

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Elazığ’da FETÖ’den 3 tutuklama

19 Haziran 2017 18:13


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün sağlık yapılanması ile ilgili şüpheliler tespit edildi. Polis, Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla sağlık sektöründe aktif olarak çalışan, açığa alınan ve KHK ile ihraç edilen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 12 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartı ile serbest kaldı.




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