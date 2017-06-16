Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 13 sağlıkçı adliyede

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananların da aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti. Polis, sağlık sektöründeki kamu kurumlarında aktif görevde olduklarını belirlediği doktor, hemşire, mühendis, araştırma görevlisi ve teknik personele yönelik Elazığ merkezli Mersin ve Tokat’ta operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2’si emniyetten serbest kalırken, 13 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.