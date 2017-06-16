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16 Haziran 2017 11:10

Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 13 sağlıkçı adliyede

ELAZIĞ (İHA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 13 sağlıkçı adliyede

16 Haziran 2017 11:10


Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen örgütün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananların da aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti. Polis, sağlık sektöründeki kamu kurumlarında aktif görevde olduklarını belirlediği doktor, hemşire, mühendis, araştırma görevlisi ve teknik personele yönelik Elazığ merkezli Mersin ve Tokat’ta operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2’si emniyetten serbest kalırken, 13 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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