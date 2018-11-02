Elazığ'da finans sektörü istişare toplantısı düzenlendi

Elazığ'da finans sektörü ile istişare toplantısı düzenledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) tarafından finans sektörü ile istişare toplantısı düzenlendi. TSO meclis salonunda düzenlenen toplantıda, merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren tüm bankaların ve finans sektöründe yer alan kuruluşların temsilcileri, oda yönetimiyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda iş dünyası ve finans sektörü ilişkileri masaya yatırıldı.

Ülkenin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini belirten Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar “Ülkemizin bu zor günleri birlik ve beraberlik ile aşacağından şüphemiz yoktur. Ancak, bu zorlu sürecin etkilerinin işyeri kapanması ve işten çıkarmalara kadar büyümemesi için tüm kesimlerin sorumluluk ve risk alması büyük önem taşıyor. Bir tarafın kendini garantiye alarak tüm yükü karşıya yüklemesinin doğru olmadığını düşünmekteyiz. Üyelerimizden bankacılık sektörüyle ilgili olarak eleştiriler gelmekte ve bizden çözüm talebinde bulunmaktadırlar. İlimizde ikinci hatta üçüncü kuşak iş dünyasının içinde bulunan büyüklerimiz var. Bu üyelerimizin çeklerinin, senetlerinin yazılması borçlarının temerrüde düşmesi ve ticari itibarlarının zarar görmesi bizlerin arzu etmediği bir durum olmakla birlikte il ekonomisini de olumsuz yönde etkileyecek bir süreçtir” dedi.

Finans sektörü temsilcileriyle 3'üncü istişare toplantısını yaptıklarını aktaran Yaşar, “Biz Elazığ TSO olarak bu çatı altında olan herkesi aynı takımın oyuncuları olarak görmekteyiz. Bankalarda nihayetinde bizim üyemiz olup, onlar da birer ticari işletmedir. Elbette hiçbir şart ve koşulsuz olarak her talebin karşılanması mümkün değil. Zaten böyle bir beklentimiz de söz konu olmayıp, küçük bir destek ile ayakta kalabileceği görülen işletmeleri yalnız bırakılmamasını istiyoruz. Belli bir ticari geçmişe sahip olan, kamuda hak edişi bulunan, yada gayrimenkul sorunu olmayan işletmelerin bu dönemde sahiplenilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.