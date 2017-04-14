Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:30

Elazığ’da fırtına çatıları uçurdu

Elazığ’da etkili olan fırtına, bir ahır ile 3 evin çatısını uçurdu.

Elazığ’da fırtına çatıları uçurdu

14 Nisan 2017 15:30


Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle merkez Kızılay Mahallesi’nde bir ahır ve 3 evin çatısı uçtu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda, güvenlik güçleri binaların çevresine şerit çekerek tedbir aldı.


30 hayvanının bulunduğu ahırın çatısı uçup, duvarı yıkılan Vezir Karakaya, "Dışarıya çıktığımda ahırın çatısının üstündeki saclar havada uçuşuyordu. Bir baktım ki hayvanlar enkazın altında. Çatı da komple uçmuştu. Hayvanların bir kısmını başka bir yere naklettim. Hayvanların 20 tanesi de yer bulamadığım için içeride kaldı"dedi.


Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Çelik ise, "Dışarıya çıktığımda komşunun çatısı komple uçup bir evin üstünden geçerek benim evimin bahçesine geldi. Eğer 10 dakika sonra olsaydı 10 tane çocuk ölebilirdi. Allah’a şükür can kaybı olmadı. Devletimizden yadım bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Yağış ve fırtınadan dolayı bazı evlerde maddi hasar oluştuğunu dile getiren Kızılay Mahallesi Muhtarı Mehmet Çökmez, "Çok şükür can kaybı olmadı. Yetkililerden vatandaşlarımıza yardım bekliyoruz. 2 evin çatısı komple uçtu, bir vatandaşın ise ahırı komple yıkıldı. 30 tane hayvanı dışarıda kaldı" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    20°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:56
  • Güneş :05:40
  • Öğle :12:34
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:07
  • Yatsı :20:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!