Elazığ'da genç çiftçilere hayvan desteği

Elazığ'da Genç Çiftçi Projesi kapsamında 59 çiftçiye 295 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesini amaçlayan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında,59 çiftçiye düzenlenen törende büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, STK temsilcileri, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Turan Karahan, 2016 yılında başlatılan ve üç yıl süren program kapsamında, 2016 ve 2017 yıllarında Elazığ'da toplam 433 genç çiftçiyle çeşitli konularda projeler uygulandığını ve toplamda 12 milyon 990 bin TL hibe verildiğini kaydetti.

2018 yılı genç çiftçi projesi kapsamında Büyükbaş hayvan alacak 115 çiftçimize toplam 575 adet hayvan dağıtımı yapılacağını da aktaran Karahan;" İlk dağıtımını yaptığımız 59 çiftçimize kişi başı 5 baş dişi sığır, merkez Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçeleri olmak üzere 295 adet hayvan dağıtılmıştır. İlimizde uygulanacak genç çiftçi projelerinden 115 adet Büyükbaş hayvan, 54 adet Küçükbaş hayvan, 1 adet Ana Arı ve arı Sütü Üretimi, 33 adet Arcılık, 2 Adet Kapama meyve Bahçesi, 20 Adet Örtü altı tesisi, 4 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler, 6 adet mantarcılık ve 1 adet de tıbbi aromatik bitkiler projeleri olmak üzere toplam 236 projeye 7 milyon 80 bin TL'lik hibe desteğinin çiftçilerimize kullandırılmasının mutluluğunu yaşamaktayız"dedi.

Daha sonra 59 çiftçiye büyükbaş hayvanlar teslim edildi.